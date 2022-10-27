中華航空獲2022年《航空貨運新聞》（Air Cargo News）期刊評選為「亞洲最佳航空貨運」（Best Cargo Airline – Asia），同時延續取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證，貨運專業得到國際肯定。

歐洲《航空貨運新聞》期刊每年舉辦航空貨運新聞獎，主要由貨運承攬業者及供應鏈代理商等參與投票，加上產業專家綜合評分。華航今年首次在超過百家的全球航空業者候選名單突圍，獲頒「亞洲最佳航空貨運」獎項。

華航表示，公司自2013年開始布局醫藥冷鏈物流，2014年推出主動式溫控集裝箱，2019年為台灣首家取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司，近期也再次延續獲認證，冷鏈運輸服務品質優良穩定。

新冠肺炎疫情以來，華航負責承載諸多防疫物資，在歐洲、美洲、亞洲、大洋洲往來運送口罩、快篩試劑與超過1億1000萬劑的新冠疫苗，追求卓越服務的精神未因疫情停歇。

對於珍貴古物、精密儀器、車輛、大型機具、航材、藝術品及活生動物等各類特殊貨物，華航也有豐富運送經驗，亦為國內外知名大廠指定承運高精密儀器與機臺設備。疫情期間，華航快速調整為「貨運為主」的營運策略，發揮貨機運力，搭配客機腹艙載貨，於2021年締造輝煌的貨運成績。

華航指出，公司持續佈建貨運飛航版圖，貨機飛航遍布全球35個航點，航網綿密，2021年客貨機在全世界承運超過177.5萬噸貨物；並引進新世代777F貨機，目前已交付4架，未來777F貨機規模將達10架。