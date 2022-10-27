彰化「夜市爌肉飯」今在門口貼停止營業字條。（圖／翻攝自彰化人大小事）

彰化知名美食「夜市爌肉飯」無預警停業！不少網友今早跑去吃了閉門羹，只見店門上貼著「結束營業」的字條，讓不少老饕崩潰直呼，太突然了！還沒有吃到就關了。對此，一名在地網友則透露停業原因是老闆累了。

一名網友今在PTT上發文表示，一早起床就收到噩耗，彰化「夜市爌肉飯」竟然無預警歇業了，這間店好吃到，他每次都會特地從南部北上去吃，因此可以肯定不是生意不好的問題，因為基本上一開賣就秒殺。

貼文引起網友討論，「每次排到都只剩下滷肉飯，結果沒吃過爌肉QAQ」、「每次都特地從高雄上去吃的說」、「第一名+1，還好今年還有吃到」、「這家店真的超難排的」。臉書上也有大批網友哀嚎，在店門口看到「結束營業」的紙條，當場傻了！

另有許多網友好奇，明明生意很火爆，怎麼突然就停止營業了呢？對此，一名在地的網友透露，和老闆聊天，對方說一份工作做了30年也累了，而彰化爌肉飯名店就這樣少了一家，早上路過店門口看到「結束營業」的字條，以後沒機會抽號碼牌了。