一名女網友表示，昨日接孩子下課後去買生日蛋糕，發現店內只剩下最後一個，她才跟老闆娘說要買，排在她身後的大媽下秒竟直接把手指戳進蛋糕裡，大喊「我要了」，令她氣炸說「我真的沒想過人生會遇到這麼荒謬的事」。

原PO昨（26）日於臉書社團《爆怨公社》指出，昨天是孩子的生日，她接孩子下課後到烘焙坊買芋頭布丁蛋糕，老闆娘打開冰箱的同時，一名大媽也走進店裡，此時老闆娘拿出蛋糕說，「這是今天最後一顆芋頭布丁蛋糕了」。

豈料，大媽一聽到是最後一個，一個箭步衝到蛋糕櫃前，把手指插進蛋糕裡喊「這顆我要了，快點！我趕時間。」原PO和老闆娘當場愣住，老闆娘故作鎮定問原PO是否還要蛋糕，原PO氣憤地說，「就讓給沒品的人買吧。」

原PO走出烘焙坊時，還聽到大媽回頭嗆她，令原PO傻眼，「我真的沒想過人生會遇到這麼荒謬的事，我到底都遇到什麼了？」

遭遇曝光，網友也看傻，「真的很誇張欸」、「妳怎麼也沒插一下，再看她買不買」、「到底有多想吃這蛋糕」、「我會買下然後當她面丟掉」、「素質也太低」、「怎麼感覺沒水準的人有增多趨勢」、「希望她吃了拉肚子，超沒品」。