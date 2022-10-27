立法院副院長蔡其昌與台中市議員施志昌，聯合爭取海線多所校園操場與周邊設施翻新，大甲高中是這批中央補助最後一所決標的學校，27日施志昌邀集教育部體育署、中市教育局及大甲高中等，於大甲高中會勘整建狀況，工程已於9月底開工，預計明2023年一月底完工，總經費為1718萬元。

施志昌指出，因海線許多校園的操場多年未整修，多所學校有跑道磨損、周邊設施老舊的問題。為了學生的運動環境與訓練，蔡其昌副院長與他努力為多所海線學校爭取操場的整建與翻新，大甲高中為這批中央補助經費下67所校園最後決標之學校。

施志昌表示，除操場外，因籃球場與操場連結，此次補助無法列入改善項目，但現有球場基底於地震時容易產生龜裂，這部分也必須額外編經費重做基底，可是經費不足。因此他要求中市府教育局也應該編列經費一併改善。

教育局強調，此次改善項目包含400公尺跑道、弓形區與中央草地及投擲場整建，總經費為1718萬元，工程於9月底開工，預計完工日期為明年一月底。大甲高中感謝施志昌議員長期以來對學校的關心，即使是前任校長建議的事項，校長離開後也是努力完成。