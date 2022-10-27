林姓遊客24日在武陵山莊停車場準備下車時，突然被獼猴跳進車內攻擊，手掌遭咬傷後，自行至梨山衛生所縫合7針。東勢林管處指出，已與林男聯繫表達關懷並載送他返家，後續將協助保險理賠事宜。

林姓男子24日早上7時抵達武陵山莊停車場，正準備下車登山，他坐在駕駛座後方，左手正將門推開，瞬間一隻猴子衝進屋內，坐在他腿上板開右手用力咬下，然後立刻逃跑，他嚇了一大跳。

東勢林管處指出，現場同仁25日晚間7時許接獲通知後，即辦理保險通報工作，協助後續保險理賠事宜；26日中午也與林男聯繫表達關懷，並由梨山工作站趕抵現場慰問及處理，代為支付因受傷衍生住宿費用。另因林男受傷不便搭公共運輸工具，已協助載送其返家， 26日晚間平安抵達。

據側面了解，林男當時疑手上拿著用塑膠袋裝的白煮蛋，應該是猴子受食物誘惑，聞香而來所致。

東勢林管處指出，武陵地區分屬雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場及東勢林管處處等三機關分別管理，針對武陵地區獼猴危害問題，由上述三機關聯合組成驅猴隊定期驅猴，同時本處另放置防猴垃圾桶，並於停車場入口明顯處設置宣導告示牌，提醒民眾「猴群出沒注意-上下車及整理行李時，請留意車輛附近獼猴，避免於獼猴面前飲食或開啟背包，以防獼猴搶食」。

武陵農場表示，防猴「四不一沒有」包括「不接觸、不挑釁、不餵食、食物不外露」，就沒有「衝突」，農場長期推動與猴共好觀念，避免人猴衝突及改變獼猴生態習性。

武陵農場台中市武陵山莊登山獼猴