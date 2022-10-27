民眾黨新竹市長參選人高虹安遭到資策會抨擊過去違法兼職，高虹安則澄清當時是主管指派輔導衍生公司，而且自己沒有領取兼職費。在高虹安爆出兼職爭議後，媒體人黃揚明則在臉書爆料，資策會執行長卓政宏去年才領取交通部所屬財團法人8萬5千元兼職費，引發外界議論。資策會今（27）日發聲明指出，卓政宏依法兼職，強調兼職費並非薪水，請外界不要以訛傳訛。

資策會全文聲明如下：

財團法人法第52條明訂，政府捐助之財團法人董事及監察人均為無給職。無給職職務於開會等行使職權時，得受領各項非勞務對價之合理報酬，並應適用「軍公教人員兼職費支給表」。又此等兼職費包含交通費、車馬費、出席費等（參大法官釋字第282號、財團法人法立法理由、行政院人事行政總處函釋）。

鐵研中心設置條例規定「本中心董事及監察人均為無給職。」其董事及監察人兼職費支給基準亦規定「本中心董事及監察人均為無給職。」；「本中心董事及監察人係依法令奉派或經服務機關（構）、學校許可兼任者，其兼職費之支給事項，依行政院訂頒之「軍公教人員兼職費支給表」辦理；非屬軍公教人員兼任者，亦同。」；「董事及監察人之兼職費，依月支數額新臺幣八千五百元支給。」：「本基準經董事會決議，並報請交通部核准後實施，修正時亦同。」

綜上，本會執行長擔任鐵研中心董事係無給職，於行使職權時受領之兼職費（亦即交通費、車馬費、出席費等），不是「薪水」，亦均係依經主管機關交通部核准之兼職費相關規範辦理。本會呼籲身為立法委員者，不要錯誤解釋法令誤導民眾。