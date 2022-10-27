「搶救七股大地聯盟」提出3大訴求，於11月3日將北上至總統府、行政院和立法院陳情。（張毓翎攝）

台南市七股區已有1148公頃土地完成光電備案，占全區總面積10分之1。（張毓翎攝）

「家鄉的土地，已經10分之1都變光電案場了…」台南市七股區已有1148公頃土地完成光電備案，占全區總面積10分之1；其中，台61線以東的魚塭地區更超過4成面積被光電板覆蓋，當地超過20個團體組成的「搶救七股大地聯盟」提出3大訴求，於11月3日將北上至總統府、行政院和立法院陳情，27日在七股中寮活動中心召開行前說明會，盼各界能多關注。

搶救七股大地聯盟是由七股區里長聯誼會、七股沿海土地資源保護協會、七股監督光電青年聯盟、七股居民自救會等20多個團體組成；今天出席行前說明會的成員包含七股區里長聯誼會長黃進士、副會長黃仙立、七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽等20多人，該區6位議員候選人也到場為鄉親發聲。

「真的不能再增加了！」黃進士說，七股已有10分之1土地變成光電場，光電廠商申請設置案場，在市府和中央核准下，廠商等於得到「免死金牌」，整條農路破破爛爛，地方以有許多怨言，大車進進出出，居民騎機車時都不敢經過，拜託中央多多幫忙，不要讓廠商繼續胡作非為。

楊惠欽指出，七股不只生產漁產品，也有許多觀光資源，政府和廠商在開發光電的同時，對於環境生態並沒有顧及到，2017年鄉親反對光電，主要訴求魚塭承租戶的工作權，經過5年後並沒有改善，當地經濟結構已產生改變，希望各級長官能跨部會協調，以解決漁民工作權的問題。

搶救七股大地聯盟表示，2018年七股鄉親曾北上陳情光電與漁業爭地，經4年後這個爭議還是無解，至今光電業者仍不斷送出申請，他們提出「設置七股光電總量管制」、「提出區域規畫」及「處裡光電造成漁民受損的權益」等3訴求，並於下周四將北上向行政院長蘇貞昌及副院長沈榮津陳情。