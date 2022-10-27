高端爭議連環爆，現傳出高端委託中資公司進行二期臨床試驗，衛福部長薛瑞元昨稱未來不排除再重啟二期臨床試驗。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天批，高端從病毒株、佐劑來自美國，包裝、生產包給東洋，二期臨床試驗給中資公司，狠酸「那高端到底做了什麼，是炒股票嗎？」

蔣萬安今天出席「2022台北溫泉季 泉新北投、露宿野遊」開幕啟動儀式，對於高端委託中資公司，蔣萬安說，薛瑞元昨天也公開表示不排除高端疫苗重啟二期疫苗試驗，也表示衛福部意識到問題的嚴重性。

他指出，高端疫苗在整個審查過程，EUA審查充滿了疑雲，高端疫苗從病毒株、佐劑是來自美國，包裝、生產又包給東洋，現在二期臨床試驗又是給這家中資公司，「那高端到底做了什麼，是炒股票嗎？」

蔣萬安質疑，委託這家CRO中資公司，衛福部事前難道不知道嗎？還是知道了無所謂，或者是為了護航高端、加速EUA的審查，知道裝作不知道，這些事情政府都應該對外說明清楚。

蔣萬安表示，更重要的是，高端EUA審查過程，現在發現很多疑雲，到底整個委託CRO這家中資公司，執行的範圍是不是只有數據分析的最後部分，還是從頭到尾，從一開始的收治病人，相關的檢驗流程的安排，到SOP整個規畫執行，包括搜集所有病人的數據、數據分析，以及到最後送審的報告都是委由CRO中資公司，衛福部到現在都無法說明清楚。