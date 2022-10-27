台東縣政府政風處以幼童為宣導目標，製作反賄選吉祥物廉政寶寶T寶貼紙。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

地方公職人員選舉將於11月26日舉行，有別於以往反賄選宣導以成年人為導向，台東縣政府政風處今年特別以幼童為宣導目標，製作反賄選吉祥物廉政寶寶T寶貼紙，激發孩童的玩心，並透過幼兒園等地方發送，希望將反賄選貼進孩子們的心、校園各個角落，貼進父母與周遭人們的日常，使反賄選專線資訊在生活中隨手可得。

政風處表示，反賄選貼紙上的吉祥物，為政風處的「廉潔誠信大使」，象徵陽光、活潑、可愛的台東廉政寶寶「T寶」，另結合熱氣球外觀，搭配廉政及城市行銷概念所設計，期望透過「T寶」正面又可愛的形象，突破人們對於反賄選的嚴肅話題，同時也宣傳反賄選的重要性。

各候選人為求勝選，近期各地屢有賄選遭查獲情形，常見賄選態樣例如以現金買票，提供「走路工」、「茶水費」、「誤餐費」等其他名目現金、提供其他具有經濟價值之日常用品等，為維護選舉正當性，民眾如遇有賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099＃4，全民反賄選，大家一起來，將有高額檢舉獎金。

政風處說明，此次反賄選貼紙將協請幼兒園、親子館、小兒科診所等發送，透過國家未來的主人翁，將反賄選資訊帶入家中，師長及家長們亦可藉此向孩子們宣導反賄選及誠信的重要性，誠信自小扎根，必將結出廉潔果實，遠離買票、檢舉賄選，宜居「誠」市，台東由你我守護。