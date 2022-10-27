羅志祥新單曲〈買冬瓜〉MV今曝光。（華納音樂提供）

羅志祥新單曲〈買冬瓜〉MV今曝光。（華納音樂提供）

羅志祥（小豬）時隔6年再以女裝「朱碧石」身分推出單曲〈買冬瓜〉，日前釋出MV預告，他戴上兩側紮著高馬尾的金色假髮，搭配熱褲白靴的造型遭網友質疑抄襲Lisa，MV今推出前先引發轟動。MV重金呈現泰國原味夜市，讓朱碧石致敬「全球百大美女」冠軍、韓國天團BLACKPINK的Lisa，化身尤物並頂著「百億瀏海」現身，不過由於新造型實在太搶眼，有工作人員意外發現朱碧石看起來根本就是「三太子」。

朱碧石原是2016年真人秀節目《極限挑戰第二季》中「花樣男子」單元中的第二女主角，本來只是短劇中的角色，卻隨著節目播出人氣一路攀升，就連各地品牌廠商都爭相詢問是否能邀請「朱碧石」代言及表演．小豬表示：「朱碧石沉寂的這幾年，其實人都在泰國留學，因為看她實在太久沒跟大家見面，於是我邀請她來當我在高雄演唱會的嘉賓，所以她準備了新作品要獻給這些年一直支持她的粉絲們，敬請期待。」喊話「希望她不要搶過我的鋒頭，我發現她好像比我紅」，笑稱想了很久才發現朱碧石紅過羅志祥的原因，竟是「她沒有負面新聞」，大方自嘲。

〈買冬瓜〉由羅志祥、春風、御用製作人陳星翰及DJCK聯合創作，靈感來自17年前小豬為了偶像劇《鬥魚》因而首度遠赴泰國宣傳，為了更融入當地，他努力學習泰文，一開始除了從大家熟知的問候語「三碗豬腳」入門，小豬接下來更邊學邊自創泰文搞笑諧音記憶法，延續至今創作了這首歌。而「買冬瓜」翻譯成中文是「不要害怕」；歌詞中不斷重複的「買米」、「買菜」則分別是「沒有」、「不是」的意思，整首歌相當洗腦，旋律及朗朗上口的歌詞讓人一聽就無法忘記。小豬也分享相當喜歡泰國的文化，回想當初還曾在當地被誤認為泰國人，因此鬧出不少趣事。

MV團隊將朱碧石打造為新一代夢幻女神，特別致敬韓國天團BLACKPINK中身為「全球百大美女」的LISA，並為朱碧石設計了一頭「百億瀏海」髮型，然而當朱碧石完裝現身時，卻讓工作人員當場吐槽看起來有三太子的感覺！不僅如此，原本計畫要飛往曼谷拍攝MV，卻因疫情而打亂計劃，因此決定選擇了一間在新北市的泰國餐廳及苗栗的觀音鄉取景，團隊更斥資重金，原汁原味地呈現了泰國曼谷街邊夜市的風景，除了招牌都換成泰文，還請來多位東南亞移工一起入鏡，就連當地著名的嘟嘟車及路邊攤都如實呈現，對拍攝細節十分講究。