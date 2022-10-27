民進黨籍桃園市長鄭文燦8年任期將屆滿，國民黨桃園市議員候選人謝克洋上周發起「桃園10大惡政」網路票選，票選結果今天在中央黨部公布，由因日前花蓮地震導致的八德國民運動中心天花板坍塌以20％得票數奪下「第一惡政」。

而票選結果，除第一名的 「八德國民運動中心天花板坍塌」，之後依序為「平鎮地下停車場坍塌造成一死兩傷，市府責任全推給營造商」、「美福倉儲大火狂燒三週，居民聞腐肉臭味數月」、「桃園國民運動中心游泳池500多天仍未修繕完畢」。

以及「市府大撒幣，負債1454億」、「蘆竹國民運動中心上百項缺失，鑑定危險級數高達四級」、「敬鵬大火案釀八死慘劇」、「桃園鐵路地下化完工日一再跳票，拖垮附近商圈發展」、「大撒幣辦活動，卻沒有見到觀光成效」與「桃園行人走路如同障礙賽，人行道鋪設率低於全台平均」。

謝克洋表示，他蒐集鄭文燦執政出現的20項缺失列為桃園惡政入圍名單，從10月18日至24日為止，開放網路票選，共2850位網友參與投票；提出這些惡政除喚醒人民的記憶外，更是要提醒桃園市政府未來不能再犯一樣的錯。

謝克洋呼籲，桃園市政府對票選結果能深刻反省檢討，這些惡政都是人民心中的痛，要針對這些問題提出解決方案，而非讓悲劇一再重演。