澎湖縣長候選人葉竹林27日一早突然發出新聞稿，要求賴峰偉出來講清楚，並向全澎湖的警察同仁道歉。葉竹林說，賴峰偉要求警方派人到他的公館站崗，這種總統級的待遇創下地方自治紀錄，針對該指控澎湖縣政府發言人陳其育說明，賴峰偉實在不希望選舉選到沒人性，他上任後住在縣長職務宿舍，因發生酒醉民眾騷擾事件，才依法派駐員警負責首長安全，此一作法與其他縣市一致。對於葉抹黑賴峰偉家人，賴說將提出告訴，以訟止謗。

葉竹林又說，漁會召開小組長會議時，賴峰偉公開指摘陳光復做的國際廣場花了二億多，有影射陳光復貪汙的言詞出現，他建議賴峰偉身為現任縣長，應該馬上移送法辦，否則就是失職。葉竹林也呼籲陳光復趕快出來說明，其至提告捍衛自己的清白，否則就是默認。

陳其育指出，葉竹林企圖轉移焦點，指控賴峰偉兒子斥責員警擅離職守、賴峰偉指示值班員警買菸，經查證全是子虛烏有。葉竹林還以「聽說」的方式，指控賴峰偉妻子要求員警繳交電話費，經查詢當事人，電話費均是辦理自動扣繳的數位化處理方式，葉竹林造謠功力可見一斑，實在離譜。

澎湖縣政府表示，賴峰偉上任後住在縣府的首長職務宿舍，而非私人公館，起初警察局主動規劃警力值班，但賴峰偉考量警員人力，不願加重警方負擔，要求免設駐警。後來，因發生酒醉民眾等起騷擾縣長宿舍事件，賴峰偉才同意警察局派員至宿舍樓下值勤，這在各縣市的做法都相同。

陳其育最後強調，葉竹林8年馬公市長任內毫無建樹，放任菜園蚵殼堆置，無視鄉親民眾的痛苦，四處散播謠言抹黑賴峰偉，不僅怠忽職守，更無政治人物的基本格調，賴峰偉將對葉竹林的不實指控提出告訴，以訟止謗。