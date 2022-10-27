三星電子今（27日）正式宣佈由李在鎔擔任會長，第三代接下大位，雖然李在鎔早已是三星的實際領導人，但一直以來都是擔任副會長，父親李健熙過世後，因官司推遲接班時程。與此同時，三星公布第三季財報，營業利益比去年同期驟降超過3成，遠低於市場預期，尤其晶片業景氣不佳，李在鎔上任將面臨一連串考驗。

綜合外媒報導，李在鎔在1991年就進入三星任職，並從2012年開始就擔任三星副會長職位，原先要在2020年父親過世後升任三星會長，但受到官司纏身、入獄等事件影響，直到今天才正式擔任三星會長。

即使如此，李在鎔早已是三星實際掌權人，各項大型投資計劃都需要經過他的核准，先前南韓法務部就認為李在鎔對南韓經濟有重大影響，因此決定將其特赦。

李在鎔上任後最需要解決的問題，無疑是公司營運表現不如預期的危機，在市場需求快速反轉、激烈升息與通膨的影響下，三星第三季營業利益比去年同期下降超過3成，但營收卻上升3%，顯示成本控制問題擴大。

三星第三季半導體營收為23兆韓元，低於市場預期的35兆韓元，且獲利9.1兆韓元也低於預期的9.4兆韓元，記憶體晶片價格暴跌是主要原因，預計明年下半年將出現復甦。