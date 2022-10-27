行政院曾推出振興券，農委會也配合加碼推出「農遊券」，成效頗佳，近日為因應文旦、石斑魚遭禁止銷陸，農委會再推出「農遊券3.0」，未料僅有約1成的人登錄，遭外界批評，農委會主委陳吉仲出席記者會後受訪表示，因為3.0限定品項、且要滿600元才能抽200元導致執行率偏低，因此規劃下一波農遊券，並擬在1至2周內推出。

農遊券3.0要求消費者至農漁會、農遊券或是4大農漁產電商平臺，購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6種農漁生鮮食材，單筆消費滿600元以上後即可抽取200元農遊券，但因品項、通路有限，且相較去年888元的農遊券金額下降，因此成效不佳。

陳吉仲表示，農遊券1.0及2.0在農村、超市、休閒農場帶來很好的成效，並深受農漁會的喜愛，3.0的部分因針對文旦、石斑魚等品項，且要滿600元才能抽200元，目前也已做了檢討，農委會會再推出可以吸引消費者至農村農漁畜產品的農遊券，並在1至2周內推出。

農委會水土保持局局長李鎮洋表示，經檢討後，農遊券3.0缺失包括品項太少、誘因不足，因此農遊券4.0會再擴大品項、增加誘因，且時間會延長至過年期間，並規劃約6000萬元預算，也與產業單位研究納入品項，以協助解決農業產銷問題。