生活中骨骼難免有受傷的時候，嚴重時的骨折更令人心焦，醫師表示，病患常問骨折的石膏多久可拆、有無辦法可更快復原，但骨頭復原仍需要時間，透過正確飲食可以加速骨折復原的時間，主要有4大營養素，包括蛋白質、鈣質、維生素Ｄ、纖維素。醫師並建議，由於蛋白質是肌肉骨骼成長的要素，若骨折初期太痛而吃不下，可以喝高蛋白來補充蛋白質。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在其臉書上表示，透過正確的飲食確實可以加速骨折復原的時間，正在復原中的人可嘗試補充下列4種營養：

1. 蛋白質：蛋白質幫助肌肉骨骼成長，建議可攝取優質蛋白質像是雞肉、牛肉、雞蛋等，骨折初期如果太痛吃不下，也可以喝高蛋白來補充蛋白質。

2. 鈣質：鈣質是骨頭復原的關鍵微量元素，可多吃魚乾、牡蠣、大骨湯、雞湯等補充鈣質，別忘了少量多餐，不要暴飲暴食。

3. 維生素D：維生素D可幫助鈣質吸收，最好的補充方式就是曬太陽，建議每天可以曬15分鐘。

4. 纖維素：骨折初期很多人會因太痛吃不下飯，常造成腸胃蠕動緩慢，產生便秘，此時可多吃流質食物，症狀轉好時要多均衡補充蔬果，攝取足夠纖維質，把之前累積的糞便排出。