知名美女主播林彥汝，婚後與先生育有一名7歲的兒子，今年3月又開心宣布懷孕，並在8月產下第2胎「小星星」，正式升格為2寶媽。經常在社群媒體上分享育兒生活的她，昨（26）日卻突然發文分享自己剛經歷的「賣場驚魂」，表示前幾日在新北市某賣場的哺乳室餵奶時，突然遭到一名陌生人闖入，讓她嚇壞趕緊整理自己的衣服。

林彥汝26日在在社群平台發文，表示日前帶著小兒子前往新北市某賣場購物時，兒子突然開始躁動、想喝母奶，於是她趕緊向賣場工作人員詢問是否有哺乳室，想不到工作人員卻面有難色，最後還是有告知她哺乳室位於第幾層。而當她帶著小兒子抵達哺乳室時，才發現賣場的哺乳室竟是從廁所裡面隔出來的一個狹小空間，等於要她一邊餵母乳一邊聽別人上廁所。

林彥汝還發現賣場的哺乳室根本疏於管理跟整理，不僅垃圾桶的垃圾滿出，就連尿布台也很髒，讓她完全不敢將兒子放上去，但礙於小星星實在想喝奶，她只好硬著頭皮在狹窄的空間裡餵。不料，正當她準備脫衣餵奶時，門竟突然被清潔人員打開，讓她嚇得連忙用衣服遮擋胸部，雖清潔阿姨連忙道歉，但她還是被嚇到直呼「嗚…我明明鎖了門！她是怎麼開啟的？這是個謎」，也引起網友熱烈討論。

此外，林彥汝還表示，其實哺乳環境不佳這件事不只發生在新北市，先前她帶著孩子前往宜蘭的知名親子農場，竟連哺乳室都沒有，讓她當下相當慌張。好在台灣某些高速公路休息站的哺乳室做得相當舒適、方便，甚至還有提供尿布台，讓他可以放心使用，不過這些都比不上大兒子在家搭建的「VIP哺乳室」，讓她直呼「真的是世界上最好的哺乳室」。