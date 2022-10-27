邱媽媽(中)在術後，恢復進展良好。(光田醫院提供)

腦中風是國人十大死因第四名，每年奪走１萬多條寶貴生命，如果不幸中風，因身體失能對全家影響甚鉅。光田醫院在世界中風日29日前夕，邀請型男大主廚邱寶郎師傅一同進行公益宣導。邱寶郎今年歷經母親中風深刻體會到中風救治就是與時間賽跑，呼籲辨識中風初期徵兆的重要性。

光田醫院指出，季節交替近來天氣溫差大，腦中風發生機率隨之升高，為協助民眾瞭解腦中風徵兆，光田邀請在婆媽界有高知名度的型男大主廚邱寶郎師傅，一同拍攝公益影片，宣導中風徵兆四步驟「左看看右看看」、「微笑」、「舉手」、「說你好」，家中長輩以上動作有一項無法做到，就要盡速撥打119立即送醫。

邱寶郎談起母親中風經過，至今仍覺得心有餘悸！今年2月14日凌晨，當全台都準備迎接情人節時，他的母親發生急性腦中風，接獲消息時立即南下，因當時媽媽所送的醫院無法處理腦中風手術，醫院花許多時間連繫可轉診的醫院，所幸最後確定光田醫院可以收治，才放下心中大石。

邱寶郎指出，當時，他真的差一點以為要失去媽媽了，幸好在轉診過程中，遇到不少熱心協助的人，所幸媽媽在光田的手術順利，也特別要感謝執行手術的嚴副院長及神經內科醫護團隊。為邱媽媽進行手術，是目前國內中風取栓權威的嚴寶勝副院長，目前個人累積取栓成功案例已超過600例。

嚴寶勝表示，目前急性缺血性（梗塞性）腦中風的標準治療，是在發病3小時內 施打靜脈血栓溶解劑，幫助溶解血栓打通血管。如果是大管徑的主要血管阻塞，則靜脈血栓溶解劑的打通率會大幅降低，甚至部分對於溶栓藥物有禁忌症的患者，更是無法接受靜脈血栓溶解劑治療。目前健保已開放顱內動脈取栓手術，有助於將黃金治療時間由原3小時延長至6-8小時。

嚴寶勝提醒，民眾除要牢記中風徵兆四步驟，積極把握黃金時間救治之外，若家中有三高或慢性病的長輩，平時也要僅記「少油、少鹽、少糖」，以及多運動，維持健康的生活，不要讓腦中風輕易來敲門，才是維持健康長壽的祕訣。

世界中風日黃金時間腦中風