新北市政府致力推動2030雙語政策，新北市議員候選人廖裕德今（27）日表示，根據民調指出，板橋有7成3的民眾支持該政策，而他也將監督市府加速推動雙語國際城列為個人政見，營造一個「能說能寫」英文環境，並強調雙語教育的正確觀念是中文要學得比英文好，而不是學好英文後，中文反而退步。

廖裕德表示，網路瘋傳許多引人熱議的英文翻譯圖示，例如「pencil翻譯成「便所」、「yes」翻譯成「夜市」等等」，儘管可能可以領人莞爾一笑，但如果是正式官方文件這樣呈現，會讓外國朋友們「丈二金鋼摸不著頭腦」，根本不知所云。

廖裕德以自己從事雙語教育超過22年的經驗提供學習要訣，他說打造雙語國際城最重要的事增加市民的聽、說能力，只要把英文依照學習的步驟，從最基礎方式，循序漸進，徹底學好，並營造一個「能說能寫」的英文環境，這些網路創意的相關問題，在未來推動雙語國際城後，將會逐漸融入生活當中，自然迎刃而解。

對於創意文教基金會針對「雙語政策認知度」所做的民調，在1068份有效樣本中，儘管有高達73.4％的板橋人表示不知道2030年台灣將成為雙語國家，但仍有73.8％市民支持將新北市打造為雙語國際城。

因此，廖裕德也將監督市府加速推動雙語國際城列為個人政見，他說雙語政策全面實施後，將成為青年及小孩未來在職場上謀生與求職的必備工具，對於未來有相當大的助益，若能順利當選，一定在四年內讓市民感受到英文大躍進的成績。