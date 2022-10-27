國民黨新竹市長候選人林耕仁27日到南區福德里拜票，針對民眾黨新竹市長候選人高虹安在資策會涉嫌兼職疑雲，林耕仁表示，有關高虹安財產申報資料中2筆科智的事業投資，持有股票的時間點十分巧合，高虹安也應該對此說明清楚。

選戰倒數1個月，林耕仁持續勤跑基層拜票，林耕仁27日在市議員候選人徐美惠、里長陳嘉福陪同下，到南區福德里逐戶與民眾問好致意。林耕仁也感謝國民黨議會黨團19人還有前議長鄭成光、無黨籍議員吳國寶相挺。

林耕仁指出，未來若擔任市長，會廣納建言，尊重包容所有聲音，在市政建設推動上也會積極與議員搭配合作，有議員團結支持，才能做到府會同心，他也說，這次國民黨提名許多優秀現任議員，以及年輕有為的生力軍，林耕仁也獲得許多現任無黨籍議員全力支持。

針對高虹安對資策會的回應，林耕仁則說，很多人很好奇，機關單位都是用簽呈、電子公文在核准，但到高虹安這裡都變成email聯絡就當成核准。此外，林耕仁也認為，有關高虹安持有「科智」股票的巧合時間點，也應該說明清楚。

林耕仁27日也會到新竹棒球場會勘，他說昨在立法院，有特別提到，審計部報告載明，包括專案管理與監造併案發包委託同個廠商、建造費用倍增、逕採限制性招標議價排除專業廠商、紅土與土壤級配未符需求規範、未依契約規定辦理驗收即點交OT廠商營運使用，他認為接下來是咎責問題，林智堅、沈慧虹「落跑二人組」絕對要負起責任。