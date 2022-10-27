海邦橋橋梁以鋼拱橋為基底，線條簡潔、流暢且大器。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

「2022城市工程品質金質獎」26日在高雄漢來大飯店舉辦，高市共39案摘金，其中工務局囊括11項殊榮。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

「2022城市工程品質金質獎」26日在高雄漢來大飯店舉辦，高市共39案摘金，其中工務局囊括11項殊榮。工務局長楊欽富表示，今年底將完成33座共融兒童遊戲場，並全面改造455座遊戲場，串連運動中心及社會住宅，打造環保、宜居的生活環境。

城市工程品質獎2013年由高市府倡議，由高雄市土木技師公會、建築師公會、結構工程工業技師公會輪流舉辦，是在國內鮮少同時著重於在建工程的施工品質的獎項。

工務局建築、土木、景觀類工程，今年共計11案獲獎。有43年歷史的「高雄市政府警察局鼓山分局辦公大樓重建工程」導入高雄厝理念，以區域環境的山海交會及親民、友善印象整合。「鳯山日照社福多功能中心興建工程」建築外觀以逐層退縮的綠色花園陽台，打造舒適的友善環境。

「高雄市濱海聯外道路開闢工程（北段道路0K~2K＋100）（第二期）（含東側側溝新建工程）」導入人本及友善設計，融入在地特色精神與景觀，注入生態守護思惟，全段完成後可縮短橋頭至左營26％車行距離及減少30％行車時間。

「前鎮區中山四路東側跨越前鎮運河銜接凱福街車行橋工程」又名海邦橋，橋梁以鋼拱橋為基底，線條簡潔、流暢且大器。「鳳山區南京路（國泰路二段至五甲一路）人行環境改善工程（衛武營標）」改善既有植栽及植栽穴、智慧路燈等，並進行鋪面更新，營造友善舒適的人本環境。

「前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程 - 人行道改善工程」設計上以多功能水產品物流中心為核心區，延伸漁港東二路為脈絡，重新揉合喬木與空間配置，營造景觀軸線的延伸，塑造高雄海洋城市的品牌形象。「壽山動物園入口意象設施整建工程」，以簡約手法重塑動物園入口，利用擋土牆綠化，營造綠色峽谷，空橋旁增設透明帷幕電梯形塑友善無礙空間，提升園區整體質感。

「高雄市前鎮區第70期重劃區內公園、綠地及兒童遊樂場用地開闢工程」為籬仔內兒童遊戲場，以低衝擊開發、城市防災輔助為理念主軸，融入工業及齒輪意象，並以天然素材木屑取代傳統地墊，激發兒童前庭覺的刺激與發展。

「高雄市前鎮區第65期及第88期市地重劃區內公九公園用地開闢工程」又名時代公園，以都市林為設計理念，結合遊戲場、水與風概念，提供全年齡層優質的休憩空間，園區內隨處可見高雄熊意象，還設計小型彩帶高綠籬迷宮，營造多元歡樂氛圍。

「鳯山區五甲國宅社區國光里公6公園景觀改善工程」場內設置多樣訓練平衡感設施，促進孩童感覺統合的發展，攀岩區融入童話故事傑克與魔豆彩繪意象。「高雄市大寮區運動園區景觀改善工程」除進行籃球場、溜冰場及射箭場等設施整修及更新外，還利用壓克力地坪做明亮色彩之搭配，提升空間活潑度，並順應地形，創造豐富多樣的遊樂場空間。

工務局長楊欽富表示，高雄今年已舉辦明日城市公園的設計論壇，揭示高雄未來城市公園的品牌內涵，今年底將完成33座共融兒童遊戲場，並全面改造455座遊戲場，此外，也積極串聯產業、生活、觀光安全路網、建設運動中心及社會住宅，將打造環保、宜居的生活環境。