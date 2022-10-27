國民黨桃園市議員候選人凌濤開記者會踢爆，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在2008年立委敗選後到中國經商，並向中國知識產權局提出專利申請文件，其中稱自己的國籍、居所為中國，申請地址更寫中國台灣省台北市。對此，鄭運鵬說，這是台灣長期在國際專利申請上的困境，國際專利申請上因為不是會員，在格式上都會被改成中國要的樣子，這是台灣需要突破的困境。

鄭運鵬說，過去在那一段時間創業，也包括申請專利，是透過專利公司來申請，這是台灣長期在國際專利申請上的困境，國際專利申請因為不是會員，在格式上都會被改成中國要的樣子，有這樣的經歷才知道台灣在國際上遭受到不公平待遇必須突破困境。

鄭運鵬也說，國民黨的主張都是他們接受中國單方面的要求，他們要台灣逆來順受，因為自己有這樣的體驗看到國際不同的面向，包含商業、包含國際組織上對台灣的不公平，是要去突破的，所以這些格式都是在國際申請上面到現在都是如此，對台灣來說是不公平的待遇。他強調，「那格式不是我寫的。」