日本10月11日開放旅遊自由行，而台灣也從13日起放寬入境檢疫0＋7並解除禁團令，日本旅遊成為大熱門，旅遊市場逐步復甦。亞洲訂房網AsiaYo宣布全力佈局東北亞訂房市場，與日本最大的樂天旅遊集團合作，取得許多連日本人都難訂到的特色鄉間旅宿；可樂旅遊則攜手JR西日本推「曙光瑞風號極致奢華之旅」，在明年4月賞櫻時節包下山陽山陰周遊路線列車，瞄準高端旅遊市場。

日本長年高居台灣旅客最想前往旅遊的國家第1名，據統計，2019年台灣有近500萬人次旅客造訪日本。AsiaYo表示，針對國境開放初期，將全力佈局東北亞訂房市場，除在日本開發差異化房源外，也提供精通中日語的真人客服即時解決旅客問題。

AsiaYo與日本最大的Rakuten樂天旅遊集團合作，串接集團旗下Rakuten Lifull Stay（RLS）及Rakuten Travel Xchange（RTX）2大訂房平台系統，取得眾多連日本人都一房難求的特色鄉間旅宿，及各大城市交通樞紐的連鎖商旅等房源，未來在AsiaYo的網站中都能夠直接訂房。

AsiaYo執行長鄭兆剛指出，日本一直是近年國人最喜愛的旅遊目的地，AsiaYo的日本房源在疫情前一直是平台中最受歡迎，而目前海外旅遊重啟，受惠於目前日圓匯率持續走低，估計日本旅遊將在2023重返疫情前的榮景。

可樂旅遊瞄準高端旅遊市場，攜手JR西日本推「曙光瑞風號極致奢華之旅」，鎖定明年4月賞櫻時節，包下山陽山陰周遊路線列車，2023年海外限量28席，安排京都柏悅飯店2日連泊、米其林3星宴席、大阪萬豪都酒店ZK高空夜景料理，以及全程雙巴士、雙領隊服務，帶領民眾感受截然不同的日本旅遊體驗，6天5夜每人46萬8888元起，11月1日上午10時開賣。

可樂旅遊認為，疫後旅遊市場除考量價格合理，「產品特殊性」及「市場稀有性」將更受消費者關注與青睞。可樂在2019年與JR西日本首次合作高端鐵道之旅，創下1周完銷，歷經疫情近3年再次合作「曙光瑞風號專列」，期待為高端旅遊市場創造新高度。