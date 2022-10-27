台北市長候選人黃珊珊（見圖）27日舉行技職教育政策座談會。（陳俊吉攝）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今上午與台北市高職學生家長會聯合會、特殊教育等團體代表，以及多名家長代表舉辦「技職教育」座談會。其中北市教育局長曾燦金二度請假到場力挺備受關注，而曾這次也明確表態，「其實我滿挺珊珊、愛自己的選擇」，更強調如果大家對行政中立有意見，中央的政務官行政中立法律。黃珊珊則表示，政務官本來就沒有行政中立的問題。

曾燦金表示，當初聽到高職連要跟黃珊珊準市長交流，自己樂觀其成，也強調時間允許就會參加，自己愛好教育，曾燦金也公開表態，自己滿挺珊珊，跟好朋友站在一起，用心連結在一起；曾會後受訪再表示，自己是合乎規範關心公共議題、教育議題，特別請假兩小時來參加，如果對行政中立有意見，呼籲中央針對政務官行政中立的法律趕快訂，而不是放著不訂會有爭議。

曾強調，如果真的要談行政中立，那總統、行政院長怎麼辦呢？而談起是否力挺黃珊珊，曾表示，珊珊擔任議員21年，也在市政府當過副市長，一個城市治理要延續管理，才不會再從頭來，一個新團隊要磨合一到兩年，「因此我愛我的選擇，我愛教育」，至於是否有望成為黃珊珊當選後的小內閣，曾燦金表示，有機會當然繼續服務，做事比較重要。

台北市高職學生家長會聯合會總會長蕭揚江在會中也指出，因為教育政策的改變，技職教育內容偏離產業需求，導致台灣技術人才不足，實力衰退，令人憂心，黃珊珊則表示，針對私立高中職的發展困境，規劃於明年度邀集學界、產業界籌組學校發展診斷小組，協助學校了解問題、發掘未來發展特色及趨勢，讓私立高中職能有能量面對挑戰。

另黃珊珊也提到，台北市推動技職教育之方向是要強調產官學研之整合發展，目前已成立7所技術教學中心，連結產業界的資源，將產業的新技術、新設備投入到教學現場中，讓學生的學習能夠與產業接軌。另外，也要兼顧就業與升學，針對有升學需求的學生，可以透過參加與科大端合作的課程，來強化學術能力；針對有就業需求的學生可以透過強化技能檢定等方式強化學生技藝能力。

而為強化國中生就讀技職學校的意願，黃珊珊也提出技職教育向下紮根，辦理國民中小學生職業試探與體驗課程，提供更多學生多元試探機會。並擴大辦理國中技藝教育班，並且搭配技優甄審等入學管道，讓修讀技藝班之國中生，可順利接軌技職高中。

另也會辦理國中小教師職業體驗營，鼓勵台北市市國中小教師參與技職教育之相關課程及實作研習，加強教師對技職教育之認識，協助學生適性分流選擇，提升選讀技高之意願。

除此之外，家長會也希望「特教學校高職部」的班級人數可以降至每班8~10人，讓特殊孩子們獲得更適切的教育、照顧與支持。黃珊珊承諾，後續將以每班8至10人進行研議，並將特教學生障礙程度納入考量。