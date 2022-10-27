「充電」與「換電」是電動機車能源補充的主流方式，新增7處補充站的啟用將可緩解不便之困擾(圖／金門縣政府提供)

為落實發展「低碳島」，金門縣政府檢視所轄空間與停車場委外標租，近日陸續完成7處電動機車能源補充站，緩解電動機車常發生的能源補充不便困擾，加速執行推動綠能建設，邁向「有序發展，永續金門」之目標。

由於目前「充電」與「換電」是電動機車能源補充方式的兩大主流，為便利民眾使用，金門縣政府近日完成「金城鎮公所後方停車場、金門高中停車場、金寧鄉公所停車場、金湖鎮台銀前停車場、金沙鎮公所後方停車場、水頭停車場、烈嶼鄉公有加油站」等共7處電動機車能源補充站，每處有2座電池交換櫃及2座快充之充電樁，提供鄉親使用。

目前金門電動機車約近2800輛，並持續數增加中。縣府表示，發展永續低碳智慧城市是重要的施政方向，電動機車對環境友善，也有許多智慧功能，加上鄉親使用的機車也已有相當年限，為推動低碳島之目標，配合中央的補助下，提供縣民老舊機車汰購補助最高3萬2000元，新購電動機車補助最高2萬4000元，希望持續鼓勵縣民使用綠色運具。

縣府觀光處指出，除上述已啟用7處場域，未來將持續檢視所轄停車場及景點停車場，持續推動規劃建置電動機車及汽車能源櫃，正式宣告以環保綠色交通載具，提供金門鄉親便捷的交通工具，不僅解決空氣污染的問題，增進在地生活觀光便利性，也讓地區噪音大幅降低，期待鄉親共同支持節能減碳，與縣府一同努力達成「幸福金門低碳島」之願景。