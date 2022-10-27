行政院院會今天通過教育部及衛福部共同提出的「少子女化對策計畫調整規畫報告」，明年1月起，0-未滿5歲育兒津貼、0-未滿2歲托育補助將取消排富規定；5至未滿6歲幼兒就學補助，也將擴及沒有就學的幼兒。

教育部及衛福部表示，這個政策調整每年增加經費55億元，估計將增加4.19萬個幼兒受益。新制實施後，讓0-6歲幼兒全面受到照顧，總計有103萬名幼兒受益，每年總經費超過1000億元。

政府推動「0-6歲國家一起養」政策，今年8月起，0至未滿5歲育兒津貼及5歲就學補助達到每月5000元，0至未滿2歲幼兒就讀公共化托育機構，每月補助5500元，就讀準公共托育機構或送托準公共保母，每月補助8500元；同時，2至未滿6歲幼兒就讀公立、非營利、準公共幼兒園，每月繳費不超過3000元。

不過政府提出的「0到歲6國家養」政策卻設有排富條款，幼兒父母或監護人綜合所得稅稅率未超過20％者，不能領。依目前狀況，家戶每年淨所得121萬元以上就屬於富裕家庭，不能領育兒津貼。

商週民進黨立委張廖萬堅就在立法院質詢指出，育兒津貼排富條款，讓每年淨所得121萬元以上的家庭不能領，這造成民怨。有些雙薪家庭，夫妻年收入200萬元，繳稅後，淨所得超過121萬元，他們的小孩就不能領育兒津貼，但他們其實並不算富有啊！才隔一周，行政院就通過教育部及衛福部的育兒津貼不排富。

今天行政院院會也通過提高托育、教保服務人員薪資及幼兒園教保員教保費。明年起，對於公共化托育專業人員薪資，由現行每月2.8萬元提高為3.5萬餘元，準公共托嬰中心人員、準公共幼兒園教師、教保員每月固定薪資基準也提高，並依其年資分別為3萬元至3.6萬元之最低薪資基準。

另外，中央政府對公私立幼兒園教保員補助，將從每人每月900元提高到每人每月2000元，相關措施預計將有近7.5萬名服務人員受益，讓托育、教保服務人員無後顧之憂，讓幼兒得到完善的教育及照顧。

為提升托育品質，對於願意主動調降照顧比為1：4的托嬰中心，明年持續由政府給予每年至多50萬元的獎助，對於準公共托嬰中心將依其規模給予40萬至80萬元不等的設施設備補助，預計有1100多家托嬰中心受益。

另外，對於準公共保母，也提高設施設備等相關項目補助，由每人每年5000元，調整為每人每年1.2萬元，預計有2.2萬名保母受益，可優化托育環境、提供適齡適性的教玩具及多元營養均衡飲食。

育兒津貼取消排富條款，家長卻不見得高興。全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，育兒津貼取消排富條款，家長不一定會受惠，最後這些錢仍是流入業者的口袋中。她認為經費應該用在刀口上，育兒津貼取消排富條款，勢必會排擠到教育經費，對教育發展不是好事。