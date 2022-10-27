高端臨床試驗廠商「丘以思」原本以美商登記，但2021年4月8日跟大陸「締脈」公司合併，指揮中心是在同年5月28日簽約，也就是丘以思成了陸資後，引發陸資涉入質疑。指揮中心指揮官王必勝在臉書表示，很少有公司能從上游到下游都一條龍自己處理，更感嘆，為何總是，急難中什麼都沒做的人，在對拚命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打。對於國民黨立委牽扯BNT復必泰，他更嗆，完全是不知所云，牛頭不對馬嘴！

王必勝在臉書指出，高端疫苗衛福部是跟高端公司簽約，各藥廠在疫苗開發過程的研發、臨床試驗、製造生產、冷鍊運輸、倉儲管理，都有跟其他單位或企業合作。「這是製藥業常態，甚至各種產業的常態，很少有公司能從上游到下游都一條龍自己處理。」

其中臨床試驗的部份，王必勝指出，藥廠委託醫院執行，並請CRO（contract research organization，在本案是丘以思公司）協助資料的收集整理分析、維護試驗本身的適法性及品質，也是很日常的事。

衛福部食藥署對每個臨床試驗會根據GCP(good clinical practice，藥品優良臨床試驗規範）去做查核，目的是監督臨床試驗的執行狀況。其中並不包括查核CRO公司的股權分配或是資本狀況，當然也不會查核受委託執行醫院資本或股權狀況。

王必勝上傳食藥署藥品臨床試驗作業準則。（圖／翻攝自王必勝臉書）

在2021年6月，食藥署有完成高端疫苗臨床試驗的GCP查核，確認當時該試驗的品質及資料保存都合格。

王必勝表示，目前各藥廠、醫院或研究單位與丘以思公司合作的案子有20幾案，該公司在經濟部的登記自101年起至今，始終是「港資」。

他還說，有時不禁感嘆，為何總是，急難中什麼都沒做的人，在對拚命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打。但是「對我們願意做事的人來說，無論如何，該做的事還是會努力的把它做好做滿。」