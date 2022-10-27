台北市長柯文哲嗆民進黨台北市長候選人陳時中，有大頭病是最難醫的，國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，柯文哲是醫生，「他一定比我了解，好不好醫他應該比我清楚」。

民進黨批評蔣萬安大撒幣，公車看板廣告大量出現，蔣萬安今天在台北溫泉季活動回嗆，談選舉經費怎麼比得上陳時中陣營，民進黨怎麼敢拿出來講，他批，民進黨甚至之前動員都爆出走路工的疑雲，要談競選經費，陳時中陣營大概是所有候選人第1名。

至於前總統馬英九日前喊出，我國的國安策略應該是備戰、避戰、謀和，蔣萬安回應，絕不懼戰也不求戰，他在立法院也支持強化國防因應各項的挑戰，台灣人愛台灣，我們為這片土地來奮戰，這毋庸置疑。

蔣萬安說，台灣是民主開放多元的社會，尊重民主價值，信守這樣的信念，而且尊重媒體多元不同的聲音，只要堅定腳步，堅守這樣的價值，我們捍衛這片土地的安全，這點不用疑問。