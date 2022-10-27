據觀察者網報導，歷經一年多，「中企入股德國漢堡港口」一事終於出現關鍵性進展。據德新社報導，當地時間週三（26日），德國政府最終批准了一項妥協方案，允許中遠海運控股旗下中遠海運港口有限公司收購德國漢堡港「福地」（Tollerort）貨櫃碼頭的24.9％股權。

同日，中遠集團和股權出售方漢堡港口與物流股份公司（HHLA）也均在公司網站首頁醒目位置公佈了這一消息。漢堡港口與物流股份公司董事長安格拉·提茲萊特（Angela Titzrath）對這一決定表示歡迎，並稱將及時與中遠海運進行進一步溝通。

報導稱，需要注意的是，這一收購比例少於最初計畫的35％，也意味著作為「少數股東」的中遠海控將無法獲得漢堡港的運營決策權。但此前有德媒援引知情人士稱，另外10％的股份將在一個「冷凍期」後有轉讓的可能。德國政府聲明也指出，日後中資新的收購需要新的投資審查程序。

報導稱，中資入股漢堡港一事不僅有利於中企，同時對德國經濟至關重要。漢堡港歷來是中國貨物通往歐洲的一個重要樞紐和集散地。漢堡當地政府擔心中資撤離，會讓競爭對手荷蘭鹿特丹、比利時安特衛普等港口超前。德國總理府則是在6個部門反對下力排眾議，責令聯邦部門「尋找妥協方案」，為中資入股「開綠燈」。

報導稱，另一方面，截止目前，中遠海運港口在全球37個港口投資46個碼頭，共營運367個泊位。有德媒曾描述，漢堡港將會是中遠在歐洲佈局的「最後一個環節」。除了海上航線，漢堡也是「一帶一路」中歐陸運的一個重要節點。漢堡港官網介紹，2021年漢堡與中國超25個目的地之間鐵路運輸量，較前一年強勢增長51％。

德國允許中資入股24.9％

2021年9月，中遠海運集團子公司中遠海運港口表示，計劃以6500萬歐元收購德國漢堡港「福地」碼頭的35％股權，作價為6500萬歐元。一年多來，對於這一收購案，德國聯邦政府內部意見並不統一，甚至傳出了要否決該收購案的消息。

10月26日，德國聯邦經濟和能源部發佈聲明：德國內閣會議部分批准了中遠海運的投資，即該集團只能獲得「福地」碼頭低於25％的股份，並禁止超過這一門檻的進一步收購；即便在未來，新的收購也需要新的投資審查程序。

德經濟和能源部還稱，為阻止了中方對碼頭的戰略參與，將收購降低為純粹的財務參與，中遠海運被禁止享有特殊權利。此外，中遠集團也將被禁止在合同中賦予自己對戰略業務、人事決定的否決權。德國政府聲稱，對於收購進行限制的原因是擔憂對公共秩序和安全的潛在風險。

為什麼是24.9％這個數字？根據德國新版《對外貿易條例》，如果外商有意收購該國關鍵基礎設施的股份超過10％，則需要得到聯邦政府的批准；如果該設施不被列為關鍵基礎設施，收購股權低於25％則無需政府審批。由於漢堡港的運營公司並沒有被列為關鍵基礎設施，24.9％的收購份額意味著這次各聯邦部門再不能提出異議。

另據彭博社指出，在德國，24.9％的比例被認為低於「有否決權的少數股權」（a blocking minority）的水平，若交易達成，作為少數股東的中遠海運將無法獲得漢堡港的運營決策權。

不過，據「德國之聲」報導，德國專注於中國議題的網路媒體「中國平台」（China Table）此前援引知情人士稱，另外10％的股權將在一個「冷凍期」後有轉讓的可能，而中方需在「冷凍期」證明自己是可靠的夥伴。

同日，中遠集團和股權出售方漢堡港口與物流股份公司（HHLA）也均在公司網站首頁醒目位置公佈了這一消息。漢堡港口與物流股份公司董事長安格拉·提茲萊特（Angela Titzrath）對德國政府這一決定表示歡迎，並稱將在不久的將來與中遠集團就此進行會談。

提茲萊特還表示，這筆交易加強了漢堡港口與物流股份公司未來的生存能力，保證了漢堡港的就業情況。她強調，公司希望與中遠集團繼續順利發展已經存在了40年的業務關係。

「開放自由的全球貿易是漢堡這類城市的基礎。中國佔全球經濟產出的20％，遠遠超過了美國。HHLA這樣的公司必須與中國的貿易夥伴保持良好關係，也希望這麼做。」該公司新聞稿中寫道。

中遠集團則在公告中強調，各方尚未收到該部門有關部分批准的正式決定，並將在該部門出具其決定後考慮相關條件，公司將適時或於需要時根據上市規則作出進一步公告。公告還稱，交易事項須待先決條件達成或獲豁免後方可作實，概無保證交易事項將會進行或於何時進行。

德國總理力排眾議

漢堡港是中國與歐洲之間海上和大陸貨物運輸重要的物流樞紐，「福地」碼頭是漢堡港四個集裝箱碼頭之一，目前也是最小的一個，中遠有意將漢堡港「福地」碼頭打造成在歐洲的首要轉運樞紐。

去年這筆交易的消息剛傳出時，其實並沒有引起德國政府的關注。但在俄烏衝突爆發後，德國經濟部、內政部等6個參與投資審查的聯邦部門均聲稱中國可能會利用其經濟影響力來貫徹自身地緣戰略利益，而對中資入股持反對態度。這些部門還宣稱，如果交易達成，中遠海運將不僅可以進行財務參與，而且還在決策中擁有發言權；此外，由於中國目前已經是該港口的主要客戶，如果參與集裝箱碼頭的建設，就會有「潛在脅迫」的可能。

不過，德國總理府則選擇站在德國企業界一邊，力爭在本月底前推動收購案完成。據北德意志廣播電視台（NDR）和西德意志廣播電台（WDR）報道，總理蕭茲此前責令聯邦部門「尋找妥協方案」，為中遠海運入股「開了綠燈」。他公開強調，這並非是在售賣漢堡港，而只是一個碼頭的少數股份。

本月31日是收購案達成的最後期限。德國相關法律規定，如果政府沒有在截止日期結束前通過禁止交易或延長期限的決議，該交易在法律上被視為自動完成。

儘管反對聲浪一波接一波，但漢堡港本身是急盼中資入股的。

蕭茲在2018年出任德國財政部長前，曾經擔任過近八年的漢堡市長。在此期間，漢堡港口與物流股份公司就已經把吸納中遠入股漢堡港「福地」碼頭提上了議事日程。漢堡港希望中資入股能夠為其集裝箱碼頭帶來更大、可持續的「規劃確定性」，提升港口的貨物吞吐量，加強其與其他港口競爭中的地位。

此外，漢堡港也擔心，如果交易失敗，中遠集團可能會將業務轉移到更大的競爭對手鹿特丹、安特衛普這樣的港口。

漢堡市市長彼得·辰切爾（Peter Tschentscher）日前還表示，吸納中資入股不會對德國的關鍵基礎設施構成任何威脅，因為漢堡港務局仍將100％掌控港口運營，「35％的股份並不會導致中遠海運獲得戰略影響力」。他強調，屆時中遠海運港口只會是碼頭的「租戶」，碼頭本身仍將完全由漢堡市政府持有。

德新社也在報導中指出，類似的參股在國際上很常見。例如，德國航運公司赫伯羅特在漢堡港的另一個碼頭Altenwerder擁有股份，丹麥物流公司馬士基在布萊梅港的一個碼頭擁有股份。中遠集團本身已經在歐洲的八個碼頭持有股份。

「中國平台」（China Table）10月24日關於該事件的深度報導中也提到，對於中遠集團而言，入股漢堡港將是其第98項國際投資。自2016年以來，中遠集團就持有鹿特丹Euromax碼頭35％的股份，而鹿特丹的貨櫃吞吐量比德國所有港口的總和還要多。

「漢堡港每三個集裝箱中，就有一個是來自或去往中國」

對華業務是漢堡港絕對主力業務。2021年，漢堡港與中國間的貨櫃貿易實現了5.5％的增長，達到260萬個標準貨櫃，鞏固了中國作為漢堡迄今為止最重要貿易夥伴的地位。

2022年上半年漢堡港的貨櫃吞吐量達440萬標準箱（TEU），其中在對華貿易方面，漢堡港共處理了130萬標準箱，同比增長5.8％，在漢堡港主要貿易夥伴中排名第一，美國（29.1萬TEU）和新加坡（21.8萬TEU）分別位居第二、第三。

德國漢堡駐中國聯絡處首席代表潘樺告訴《第一財經》記者，漢堡港歷來是中國貨物通往歐洲的一個重要樞紐和集散地，「每三個在漢堡港的集裝箱中就有一個是來自或去往中國的」。

本次入股漢堡港的中遠海控，主要通過全資子公司中遠海運集運和間接控股子公司東方海外國際，經營國際、國內海上集裝箱運輸服務及相關業務。

根據該公司年報，截至2021年報告期末，中遠海運控股共經營294條國際航線（含國際支線）、54條中國沿海航線及84條珠江三角洲和長江支線，合計掛靠全球約139個國家和地區的548個港口。港口業務方面，截至報告期末，中遠海控旗下中遠海運港口在全球37個港口投資46個碼頭，共營運367個泊位，其中包括集裝箱泊位220個，總目標年處理能力達1.41億標準箱，碼頭網路遍及中國沿海五大港口群、歐洲、南美洲、中東、東南亞及地中海等。

德媒「德國之聲」則將中遠集團稱為全球第三大海運商，參與運營的碼頭中，不乏有荷蘭鹿特丹、西班牙畢爾巴鄂、希臘比雷埃夫斯、意大利瓦多等14個重要歐洲港口。而漢堡港將會是中遠在歐洲佈局的「最後一個環節」。

中遠方面也曾公開認可漢堡港的重要性。中遠海運港口董事總經理張達宇於去年9月接受媒體採訪時表示，漢堡「福地」碼頭是歐洲物流的重要節點，位置與水深等天然條件得天獨厚、腹地廣闊，未來前景遼闊，發展潛力巨大。他說：「我們期望此次投資能加強與漢堡港口與物流股份公司的合作關係，優勢互補，向客戶提供更高質素的服務。」

除了海上航線，漢堡也是「一帶一路」中歐陸運的一個重要節點。漢堡港官網介紹，2021年漢堡與中國超25個目的地之間鐵路運輸量約16萬個標準箱，較前一年強勢增長51％。