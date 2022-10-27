全球電動車市場蓬勃發展，主要車廠規劃2030年底前投入電動車與車用電池的研發與生產經費，及採購所需原物料的金額，合計將達到近1.2兆美元，電動車及電力前景商機看好，有利透過結合電動車與電力題材的智慧聯網電動車基金，一舉掌握全球雙電商機。

投信法人表示，在各國政府政策鼓勵及全球減碳共識下，伴隨著技術的進步，電動車的穩定度與需求量也越來越高，使得產業成長趨勢明確，供應鏈前景看好。及驅動電動車行駛的關鍵要素的電力，更是另一重點投資範疇，當中也涵括棄油轉電趨勢而興起的多元電力、智慧電網、儲能設備等題材。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，從政策方向來看，包括大陸、美國、歐盟、日本等主要國家，皆針對降低碳排制定明確目標，禁售燃油車更是重點政策之一，也讓市場對電動車的需求可望持續攀升，促使國際大車廠先後投入電動車的產銷，傳統車廠也力拼轉型。

市場預估2036年將來到黃金交叉，即電動車銷售佔比將超過燃油車，2035年電動車產值上看6兆美元，整體來看，在電動車滲透率可望逐漸提高與普及，也有助進一步帶動相關供應鏈營運表現，包括馬達與電控、車聯網、智動駕駛、先進駕駛輔助系統等發展期景可期。

洪玉婷認為，電動車興起也進一步擴大電力商機，特別是近年來全球大城市頻傳缺電，加上俄烏戰事，也令國際更加注重棄油轉電議題，使得太陽能、風力等多元電力發展成為各國重點政策，以美國先前提出的通膨削減法案為例，將提撥3,690億美元預算發展再生能源，且以太陽能為主力，多元電力發展的重要性不言而喻。

其他相關電力題材，如智慧電網、儲能管理發展也廣受矚目，產業長線趨勢看好，建議不妨透過聚焦於電動車與電力轉型兩大題材的主動式基金，掌握全球長期趨勢的投資契機。