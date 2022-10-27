證交所從10月31日至11月28日舉辦多場主題式產業講座，邀請資策會及台經院就半導體、電動車及景氣展望等議題進行專題演講，並於11月21～23日舉辦「休閒及運動」主題業績發表會，將邀請展碁（6776）8家上市公司，深入剖析產業及景氣最新動態與發展。

隨著國際疫情趨緩及各項措施開放，此次規劃以休閒及運動等相關產業為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與會公司包括11月21日出席的展碁、冠星-KY（4439）；11月22日有桂盟（5306）、聚陽（1477）、復盛應用（6670）；以及11月23日邀請拓凱（4536）、柏文（8462）及巨大（9921）等出席。

在產業專題演講方面，10月31日率先登場的是由資策會談「半導體新興應用與發展趨勢」，另11月7日由資策會談「半導體產業趨勢與關鍵議題剖析」，都由資深產業分析師兼產品經理鄭凱安博士主講。

接下來11月14日由資策會主講「專業服務型機器人標竿案例及我國產業發展機會」，產業分析師張家輔主講；11月21由台經院談「2023年台灣整體產業景氣剖析與展望」，由台經院產經資料庫總監劉佩真主講；最後於11月28日壓軸的是，由資策會談「電動車產業發展趨勢分析」，由資深產業分析師兼專案經理李亦晴主講。

證交所表示，希望透過聚焦主題產業的方式，能展現各產業之競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。另證交所為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會。