（肯德基「肯愛你每一種可愛，10月28日推出限量「KFC彩虹環保提袋」，號召大眾響應把愛「袋」回家。圖／肯德基提供）

炸雞連鎖肯德路期待擁抱多元，理解並尊重每個人的不同，用繽紛的彩紅炸雞視覺鼓勵為愛發聲，一起號召粉絲擁抱幸福的多種面向、向所愛的人表達「肯愛你每一種可愛」，盡情展現自己的色彩。10月28日起將特別於全台選出146間餐廳推出「袋走可愛」快閃活動，號召大眾響應一起把愛「袋」回家，期望社會多元聲音被肯定，將肯德基支持平權友善的多元精神融入生活當中，隨身「袋」著走。

「KFC彩虹環保提袋」以鮮明彩虹原色加上肯德基爺爺圖案，打造潮流設計感十足的環保提袋，收納起來是一個可愛的小吊飾，展開後為彩虹條紋環保提袋，象徵所有性別、身份都值得被愛，也展現肯德基包容每一個人，也希望每個人都能包容其他任何立場的人，鼓勵大家驕傲展現自己的顏色，讓平等、多元與共融落實日常。

肯德基在彩虹繽紛的十月接力推出兩波活動，鼓勵大家向所愛的人表達「肯愛你每一種可愛」。第一波已於10月13日在KFC官方粉絲專頁啟動會員專屬的「肯愛告白」活動，邀請會員向所愛的人表達「肯愛每一種可愛」，吸引大批粉絲按讚並留言動人告白：「我想對你說，有你的存在我們彼此都變得更加勇敢」、「幸福有許多可能，不要忘記初衷」、「你是媽媽的心肝寶貝」、「謝謝你總是給我滿滿的愛」等，對所愛的另一半、對媽媽、對兒女、對好友的各種多元肯愛告白，甚至也喊出不少粉絲趁機表達對肯德基爺爺的肯愛告白：「我想對肯德基爺爺說，謝謝有你陪伴我長大，讓我一直都很快樂」、「謝謝我的學生時代考試都有你的陪伴」。

10月28日起將接力起跑第二波實體快閃活動，凡於肯德基選出的146間實體活動門市購買桶餐，並於FB分享KFC官方粉絲專頁10/27「袋」走可愛活動貼文，即可索取只送不賣、限量1,000份的「KFC彩虹環保提袋」，一人限索取一個，送完為止。

肯德基表示，相信當彩虹出現時，愛就能大放異彩，希望社會能看見無限多元的可能性，理解並尊重每個人的差異，讓所有人都肯愛每一種色彩，也讓象徵平權的「彩虹」繽紛綻放，驕傲展現每一種可愛。