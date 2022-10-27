徐氏宗親會27日上午在徐定禎頭份競選總部公開挺徐定禎。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

徐氏宗親會27日上午在徐定禎頭份競選總部公開挺徐定禎。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，27日於競選總部向徐氏宗親會遞上「致徐氏宗親會函」，全力爭取徐氏宗親會支持。現場包含徐氏宗親會世界總會，苗栗徐氏宗親會中港溪地區宗親會、徐氏子千公宗親會等都到場，表達對徐定禎的支持。

徐定禎表示，徐家在苗栗落地深根許久，見證了苗栗的發展興衰，徐氏宗親會可以說是苗栗最大的宗親會之一，更是推動苗栗進步不可或缺的力量，因此希望能夠爭取徐氏宗親會的認同與支持，藉由徐氏宗親會的力量讓徐定禎當選，為苗栗帶來改變。

徐定禎也在會上，遞上「致徐氏宗親會函」，希望藉由宗親會的力量，讓更多徐氏宗親認同徐定禎的參選理念。信函中，徐定禎也提及自己的頭份經驗，用八年的時間為頭份是打下扎實的基礎。信中也表明，今年時移勢轉、民心思變，徐定禎非常有機會當選，因此希望藉由徐氏宗親會的力量，一起來牽成徐定禎進入縣府。

徐定禎也強調，距離投票日只剩30天，接下來也會持續爭取更多鄉親的支持與認同，用勤奮感動鄉親、以論述說服選民，讓苗栗換黨換人做看看，也讓苗栗翻轉，為家鄉帶來改變。