中選會及疫情指揮中心日前拍板，確診者、居家隔離者不能參與這次選舉投票；台北市長候選人蘇煥智今痛批，前天台灣才承辦世界民主運動大會，向全世界展現台灣對民主自由價值觀的堅持，蔡總統也蒞臨，結果人民投票權被以防疫為由剝奪，是最大的諷刺；若按照現行防疫規定，年底大選應該會超過30萬人無法投票。

蘇煥智今赴行政院抗議，他指出，不少國家過去兩年都深受疫情衝擊，但選舉照常舉行，並設法保障公民行使投票權。例如美國、日本、瑞士透過通訊投票保障公民權利，韓國透過特別的時段讓確診者出門投票，結果疫情已經將近三年，台灣竟然找不出一套讓確診者、被隔離者投票的方式，這根本就是行政怠惰。

蘇煥智更批評，確診者、被隔離者可以出門考試，卻不能投票，實在太諷刺了。

針對居家隔離、居隔檢疫無法投票，蘇煥智指出以上政策不過是行政措施，但投票權是憲法規定的基本公民權。以行政命令限制民眾憲法上的基本人權，已構成違反憲法第23條法律保留原則。

他說，如此攸關基本公民權的行政命令，立法院並沒有開過一次聽證會，也沒有尋找可能的替代方案，也有違反行政程序正當性之嫌。

蘇煥智要求行政院於投票日前擬定配套方案，並向立法院緊急提出法案，使確診未解隔者、居家隔離、居家檢疫公民能夠行使投票權，保障憲法明訂權力。