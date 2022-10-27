雲林縣長張麗善（中）在四湖鄉溪底村富安宮舉行的「20鄉鎮願景親履巡迴」說明會上，宣布她未來4年的教育政策願景。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善今（27日）上午公布教育施政十大願景，包括設置中央廚房、紮根科技教育、推動雙語教學、深耕技職教育、整建運動場所、設置實驗學校等。她強調，她上任後完成全縣國中小｢班班有冷氣｣的政策，領先教育部2年達標，未來4年將在這一任的4年基礎上，加強雲林孩子們的競爭力。

張麗善啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」說明會，今天早上在四湖鄉溪底村富安宮前說明，並宣布教育十大願景。

張麗善表示，自上任後積極推動雙語教育，迄今聘請57位外籍教師；為鼓勵校園重視體育及運動，增聘17位專任運動教練，人數排名全台第6。另外，為照顧弱勢孩童，首創把校園變成溫馨家園；雲林縣也是全台編訂第一套官方品德教育教材的縣份，認真在校園推動品德扎根計畫。

張麗善說，硬體設施上，雲縣府領先教育部2年達成全縣國中小｢班班有冷氣｣政策；接著完成校園遊戲場器材檢修、校舍補強、加裝校園監視器。此外，成立智慧教育中心、數位學習推動辦公室，充實國中小學校的行動載具，每一名學生都有平板電腦可用。

她說，雲林縣府最近囊括3座教育部教學卓越獎項金質獎，樂齡學習評比也獲得全國特優肯定，對縣府教育團隊是莫大鼓勵。

張麗善今宣布十大教育願景，包括改善教學環境，加強校園安全；設置中央廚房，升級午餐質量；提升幼教品質，低育兒負擔；紮根科技教育，接軌世界潮流；推動雙語教學，培養國際競爭力；鞏固基本學力，取得優勢競爭力；深耕技職教育，培育產業人才；整建運動場所，推動全民運動；設置實驗學校，強化多元教育力；扎根品德教育，關懷弱勢家庭。