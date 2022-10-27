警政署保三總隊在基隆市七堵區某廢棄觀光農場破獲一起大型製毒工廠。經查該製毒團體為躲避查緝，特意選定位於深山巷尾的廢棄農場，更豢有多隻惡犬、架數支遠紅外線偵測儀；警方前往現場時，因毒煙密布導致多名員警吸入性創傷、眼睛紅腫，甚至皮膚感染而化膿，找來消防局及環保署毒災應變技術小組，穿著完整防護裝備協助處理，並逮補3名犯嫌，全案經基隆地檢署於5月20日起訴。

警方於現場起獲喵喵半成品16.6公斤，並查扣製毒化學原料及設備機具。(保三總隊提供)

警方於現場起獲喵喵半成品16.6公斤，並查扣製毒化學原料及設備機具。(保三總隊提供)

內政部警政署保安警察第三總隊接獲線報，指出周男（42歲）、張男（40歲）、王男（33）等人涉嫌於新北市及基隆市山區製造毒品，經查證屬實後報請基隆地檢署檢察官陳虹如指揮偵辦，結合海巡署、北市、新北市、基隆市及中市警察局等單位，於基隆市七堵區廢棄農場破獲毒品製造工廠，現場起獲第三級新興毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱：喵喵）之半成品，順利截斷製毒流程。

該製毒團體為躲避警方查緝，特意選定位於基隆市七堵區某廢棄農場，該農場地處偏僻，且位於深山巷尾，除須長途跋涉方能抵達外，沿路及巷口皆豢有多隻惡犬，並於農場出入口架有數支遠紅外線偵測儀，蒐證難度極高且極易曝光，致使警方偵查工作十分困難。

不法分子挑好該處所作為掩護，並立即封閉工廠窗戶，迅速搬遷設備機具，準備從事大規模製毒犯行，還專程遠赴國境之南購買製毒所需攪拌、冷卻、過濾、加熱等製毒設備，想藉此混淆警方，所幸專案小組於製程階段即時攔阻，截斷製毒流程，避免毒品完成後大量流入市面，並在現場起獲喵喵半成品16.6公斤，並查扣製毒化學原料及設備機具，順利斬斷製毒集團賴以牟利之毒品管道及犯罪金流。

消防局及環保署毒災應變技術小組，穿著完整防護裝備協助處理。(保三總隊提供)

由於製毒集團層設關卡，導致專案小組攻堅不易，遂待犯嫌深夜駕車外出之際成功攔截圍捕，警方偕同犯嫌前往製毒處所，該製毒場所除門窗緊閉外，還以多層遮雨布阻絕氣味飄散，且因製造毒品易產生揮發刺激性有毒氣體，現場煙霧迷漫，警方強忍不適執行查緝，導致多名查緝人員吸入性創傷、眼睛紅腫，甚至皮膚感染而化膿，環境惡劣之程度不可言喻，直至天亮，方請基隆市消防局及環保署毒災應變技術小組等單位著完整防護裝備協助處理。