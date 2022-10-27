駕駛將輪胎洩氣後脫困，將車移到一旁等待救援。（翻攝照片／林郁平）

27歲廖姓男子26日傍晚6時許，駕駛貨車要進入基隆路地下道時，因未注意到限高，開進地下道後車頂與天花板碰撞卡住而動彈不得，當時為下班尖峰時間車流量大，警方立即教導廖男可以先將輪胎洩氣以降低高度，順利倒車駛出地下道，再將貨車移到不影響車流的地方待援，這起車禍僅造成廖男身體不適，沒有其他人受傷。

警方表示，基隆路的汽機車混合地下道限高兩公尺高，經常發生小貨車車廂超過這個高度而無法通過，卡在地下道入口的窘況。一旦發生事故在地下道卡住動彈不得，不僅拖吊車無法救援，還要想盡辦法例如輪胎放氣、拆解車廂等等，才能夠順利脫困，事後還得面臨《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第3款的900至1800元的罰鍰。

警方提醒，車輛在通過特殊路段如地下道、涵洞等，需特別留意車輛高度及寬度是否能夠通過，否則發生事故，輕則受困、重則受傷都得不償失。