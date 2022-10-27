高雄國賓大飯店今（27日）於臉書公告，將於2023年1月31日完美落幕，未來將原地打造飯店加飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標。

國賓表示，回顧41年美好時光，高雄國賓深切感謝自開業迄今，曾蒞臨住宿、用餐或給予我們支持鼓勵的每位賓客與各界好友。

國賓強調，高雄國賓大飯店自1981年開幕以來，接待過許多世界各地的國家元首、政商名流、國際巨星等重要人物，長期為高雄觀光產業盡一份心力，讓無數海內外旅客留下溫暖難忘的回憶。高雄國賓，除了是港都的地標，更是老一輩高雄人的共同記憶！

國賓說，而開幕滿41年的高雄國賓在團隊審慎評估下，決定比照台北國賓啟動改建計畫，未來將原地打造飯店加飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標。

高雄國賓向顧客表達謝意，誠摯感謝您41年來的支持與喜愛，讓我們一路走來穩健踏實，期盼在很快的未來，能再有為您服務的機會。