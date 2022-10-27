美崙溪畔菁華街日式房舍，將啟動修築。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

美崙溪畔菁華街有兩棟日式房舍，見證林業發展軌跡。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮林管處邀地方鄉親公聽座談，古蹟房舍修復，也採納地方意見。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮美崙溪畔菁華街有兩棟日式房舍，經文化局文資審議通過登錄歷史建物。早年周邊有山林事業古蹟，花蓮林管處爭取經費，修築歷史建物整修計畫，邀在地民眾及文史工作者參與公聽會，讓地方鄉親一同參與日治時期台灣林業發展的脈絡軌跡，完工後盼再現歷史風華。

林管處長黃群策表示，古蹟歷建修復再利用計畫自2019年啟動投入540萬元，並爭取林業文化中長程計畫經費，今年已完成第一期山林事業所修復工程，經費1千200萬；預計2023年至2014年持續爭取工程經費辦理第二期菁華林苑修復工程，預計投入總經費逾5千萬元。

菁華街8巷1號、2號日式房舍，經林管處提報花蓮縣文化局文資審議通後，今年8月1日與菁華林苑合併登錄為歷史建築「菁華林苑(花蓮港山林事業所官舍)」，並與周邊的縣定古蹟花蓮港山林事業所結合為一具林業文化的古蹟歷建園區。

林管處說，園區內4棟建物為昭和4年(1929)臺灣總督府營林所東部出張所遷移至花蓮港街後所興建，見證日治時期花蓮地區林業開發，更是極具歷史特色及文化意義的日式建築群。

黃群策表示，公聽會由建築師說明修復再利用計畫內容，讓地方鄉親了解日後工程施作內容及期程；民權里長劉原良建議，將己完工的山林事業所先開放招商並與在地特色結合，市民代表楊哲澧則對於園區未來的規劃方向及亮點充滿期待。林管處會參酌、採納各方意見，讓工程能更符合地方鄉親的需求。

林管處說，園區再利用修繕完成，將規劃林業主題國產材展示館、林下經濟農特產品、木業文創商品展售及簡易餐飲空間，周邊偌大庭院可配合林業主題設置戶外展示或結合花蓮在地小農、商家，舉辦友善農作市集或森林市集等，串連在地林業文化產業，共同活化地區發展。