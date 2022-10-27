美國聯邦調查局（FBI）日前逮捕了一名台裔美國聯邦公務員朱易非（Yifei Chu，音譯），該公務員因隱瞞其為台灣海軍機密計畫提供諮詢服務，也未揭露他仍保留台灣公民身份，遭定罪最高可判刑20年。民進黨立委王定宇表示，尊重美國法律，該怎麼處理就怎麼處理，「這倒不是台諜，或是台美之間外交互信問題，而是像高虹安一樣，違法兼職沒有申報的問題」。

據美國密西根東區聯邦檢查官辦公室聲明指出，朱易非是密西根伊普西蘭蒂（Ypsilanti）市民，已歸化美國公民，目前任職美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）。朱易非在申請表及背景調查面談中「做出多項不實陳述」，包括他曾經擔任台灣海軍機密計畫的顧問，在台灣軍事基地會晤過海軍人士等。據檢察官辦公室表示，不實陳述罪名最高可處5年徒刑及25萬美元罰金。

王定宇認為，此事相信美國就是依法辦理，我方也會依我們的相關辦法處理，尊重美國法律。他說，這倒不是所謂台諜或者是台美之間外交軍事的互信問題，單純是個人在兼職時沒有申報，「像高虹安一樣」，導致違反了美國法律。

王定宇強調，此事無關台美外交，更無關台美軍事交流，是一個美國聯邦雇員隱匿沒有申報自己具有台灣國籍身分，並在台灣軍方擔任有給職顧問，違反美國聯邦重罪，將由美國方面偵辦，尊重美國司法體制，希望此個案不會擴大，影響其他事情。