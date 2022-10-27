在美股那斯達克指數重挫，以及市場憂心日企財報表現下，日經指數27日在平盤上下震盪。早盤結束時，日經指數收27,379.4點，跌52.44點或0.19%。東證指數收1,908.31點，跌9.9點或0.52%。

分析師認為，日經前一日走勢強勁，最後雖沒站上27500關卡，不過能收在27,400點以上，可以看出日股很強。

下修財測的佳能曾示警，因在家遠端工作的客戶減少，需求將會下滑，股價慘跌6.49%。同樣是印表機製造業者的精工愛普生，也大跌4.84%。

建築設備業者日立建機預估，本財年營利可望再高出17.6%之後，股價大漲超過5%。同樣地，電玩遊戲開發商卡普空也因調高財測大漲7.75%。

27日，日本央行開始進行為期兩天的政策利率會議，不過，幾乎沒有人認為，當地現行超低利率會在這次出現什麼改變。因此，對日股盤勢的影響性也應相對有限。