時而精神亢奮、異常自信，時而情緒低落、甚至有輕生念頭，是躁鬱症常見的週期性情緒表現。醫師提醒，躁鬱症好發於20到30歲，最早可能在青少年時期發病，但容易被誤認為憂鬱症，甚至有患者發病10年才被正確診斷！

在台灣，躁鬱症盛行率約0.3％到0.5％，推估患者人數逾6.9萬人。台灣精神醫學會理事長蔡長哲表示，躁鬱症全名為雙向情感障礙症，或稱雙極性疾患症，是情緒波動劇烈且容易復發的慢性疾病，特徵是「躁症」和「鬱症」兩極化的情緒表現。

蔡長哲舉例，躁症表現包括自我膨脹、精力充沛、講話快或話多、思考跳躍、注意力不集中、有失控行為（例如亂花錢）等，幾乎一天24小時都有症狀，且持續1周以上；鬱症表現包括情緒低落、對事情都沒興趣、失眠或嗜睡、吃不下、有罪惡感、甚至有輕生意念，且維持2周以上。

蔡長哲表示，躁鬱症發病平均年齡為20到30歲，可能是先天遺傳和後天環境因素交互作用引起；有研究發現，21歲前發病的患者，未來出現物質濫用、酒精濫用、企圖自殺的比例較高，也較容易出現快速循環型躁鬱症，也就是一年發作4次以上，治療上相對困難。

新竹台大分院生醫醫院竹東院區精神醫學部醫師林建亨表示，躁鬱症容易被誤認為憂鬱症，在國外，甚至有患者發病10年後才診斷為躁鬱症；由於兩者治療方向不同，務必積極讓青少年了解躁鬱症，才能及早接受治療、正常求學工作，也有助於降低青少年自殺死亡率。

林建亨說，就像糖尿病如果不吃藥，血糖就會起伏，躁鬱症也是一種慢性疾病，如果不治療就會反覆發作。他經常提醒病人，躁鬱症發作時會被疾病影響，「別人看到的不是真正的你，其實很委屈，穩定用藥才有自己的靈魂！」

蔡長哲指出，躁鬱症屬於重大精神疾病，光靠心理治療效果不明顯，急性期務必使用藥物治療，且需要長期持續就醫照護。

林建亨說明，目前有3種治療藥物，鋰鹽是傳統治療主力，短效針劑適用於急性期治療，而長效針劑可用於預防發作；其中長效針劑可穩定血中藥物濃度，只要保持定期回診，就不需要每天服藥，目前已有健保給付，希望讓躁鬱症治療常規化。

兩位醫師共同呼籲，躁鬱症並不可怕，只要用健康的態度認識它，並且選擇適合自己的藥物治療方式，可控制病情而不影響日常生活。為推廣青少年對於躁鬱症的認知，台灣精神醫學會推出繪本故事《小安的人生旅程》，並發起全台校園巡迴講座，幫助青少年有自我覺察的能力，適時尋求精神科醫師專業協助。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。