新北市警察局婦幼安全創意比賽今舉行頒獎典禮。（王揚傑攝）

活動邀請演員謝沛恩說故事給小朋友聽。（王揚傑攝）

活動邀請演員謝沛恩說故事給小朋友聽。（王揚傑攝）

新北市警察局為讓保護自己的概念自幼的札根，年年舉辦「婦幼安全創意比賽」，今（27）日上午舉辦第11屆頒獎典禮，今年比賽分為國小低、中、高年級組「海報創作比賽」及「故事繪本創作比賽」，共29人獲金、銀、銅獎及佳作。典禮特表邀請曾在電視劇「波麗士大人」演出鑑識巡官的謝沛恩，現場朗讀本屆故事繪本創作金獎作品「仔仔的糖果」，讓小朋友清楚知道，關懷與騷擾的界線到底在哪。

有「新北婦幼奧斯卡獎」之稱的新北市警局婦幼安全創意比賽，今年邁入第11年，本屆海報創作比賽參賽作品共81件，得獎24人，其中板橋國小表現突出，共13人獲獎，幾乎囊括低、中、高年級組前3名。故事繪本創作比賽參賽作品共33件，得獎者共5人，國立台中教育大學美術系的陳念欣以「仔仔的糖果」奪得金獎。

活動邀請新北市警察局長黃宗仁、新北地檢署主任檢察官賴建如、新北地檢署主任檢察官劉文瀚、士林地檢署主任檢察官陳貞卉擔任頒獎人，黃宗仁表示，守護婦幼安全是警察責無旁貸的工作，但不光是警政單打獨鬥，包含司法、社政、衛政、教育等市府團隊，結合成一個緊密強大的安全網絡，共同來守護婦幼安全。

謝沛恩表示，很榮幸擔任警察姊姊說故事的角色，新北市的警察相當辛苦，過去一年受到疫情影響，全力守護治安，讓民眾安居樂業，在6月1日跟蹤騷擾防制法上路後，遇到八大類跟騷行為絕對不要隱忍姑息，要盡快向警方報案。