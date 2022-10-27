桃園市長之戰選情膠著，外界認為藍綠兩黨候選人幾乎變成「抹紅大戰」，對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說，他被國民黨抹紅本身就是一件很奇怪的事情，且張善政曾在政府擔任高官，卻發現他的主張是台灣要和中國統一，面對他的質疑都不回應，國民黨的這種統派主張要去抹紅別人是一件很奇怪的事情

鄭運鵬說，自己在過去那段經商的背景裡，了解到很多台商在國際上面包含在商業經營、專利申請、在各種文書組織上面都受到不公平的待遇，國民黨要把他抹紅本身就是一件讓人覺得滿荒謬的事情，張善政在政府擔任高官，但是事後發現他的主張完全是台灣要和中國統一，他擔任反獨促統的小黨甚至是中國在台灣代理人政黨的最高顧問，這個是政治主張，不管是個人背景也好，從政的背景也好，都必須要接受檢驗，所以國民黨的這種統派主張要去抹紅別人是一件很奇怪的事情，他們應該去理解台商受到的困境，協助台灣來突破這樣的一個外交困境，這是他和國民黨最基本上不同的地方。

他也強調關於，關於公司地址的問題，他很早就離開公司，公司也很早就搬離那個地址，在這個上面完全沒有問題，不曉得他們質疑這一點到底是從何而來。