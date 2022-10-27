上海外國語大學日本研究中心主任、教授廉德瑰27日在大陸《環球時報》撰文指出，日本岸田內閣的支持率剛剛創下執政以來新低，下滑至35％，不少分析人士猜測日本政治再次動盪可能。日本政治、特別是日本內政對中日關係產生何種影響，一直都是值得關注話題。外交是內政的延續，觀察中日關係必先了解日本國內政治、了解執政的自民黨、了解派閥政治及其政治傾向入手。

自民黨六大派閥中，最大派閥是清和會安倍派，但目前的主導性派閥卻是宏池會系統的岸田派和麻生派，平成研究會茂木派支持岸田，另外兩個派閥是二階派和規模較小的森山派。現在的權力博弈特點，是「岸—麻」兩派在茂木派支持下與走下坡路的安倍派「吳越同舟」。其實，自民黨派閥政治的主線是清和會與宏池會間權力爭奪。現在狀態是宏池會占主導地位，清和會則是群龍無首且四面楚歌。

1972年以後日本政治的一次重大變化出現在2000年，「田中—竹下派」系統的小淵惠三因病去世，清和會的森喜朗出任首相。宏池會當時的會長加藤紘一等人倒閣失敗，宏池會分裂，清和會的小泉純一郎隨後接替森喜朗上台，推行改革政策動搖了小淵派的經濟基礎，「田中—竹下派」衰落。

但小泉下台後，他的政治泡沫破滅，新當選的青澀議員即所謂「小泉寶貝」們紛紛落選，導致2009年自民黨失去政權。安倍二次執政後，與「統一教」「日本會議」等右翼邪教或組織勾連擴大清和會勢力，逐漸使多年來處於非主流地位的清和會成為自民黨內最大派閥，為隨後日本政治越來越右傾化埋下伏筆。宏池會和「田中—竹下派」的茂木派則成了非主流派。

安倍派中的右翼政客，大多都與「統一教」「日本會議」有著密切關係，其中稻田朋美、高市早苗、古屋圭司、新藤義孝、衛藤晟一、萩生田光一等更是極端右傾。右翼邪教為了實現右傾宗旨，在日本政界培養代理人，不但嚴重破壞中日關係，還通過「靈感銷售」斂財，榨乾信徒財產，破壞無數家庭，因而激起民憤，安倍遇刺就與此有很大關係。安倍的死引發日本社會對「統一教」的憤怒，安倍派形象一落千丈。

這種背景下，宏池會的岸田文雄上台標誌著清和會的主導地位被宏池會取代，日本政治重回20世紀七八十年代宏池會主導時代。不過，岸田文雄考慮到安倍派仍然是自民黨內最大派閥，盡量對其拉攏，以維持宏池會的政權穩定並有效利用今後的所謂「黃金三年」。但出乎意料的是，岸田政府決定為安倍舉行國葬遭到日本民眾強烈反對。岸田遲遲不能與安倍切割，是導致其支持率大幅下降的一大因素。

日本政治接下來相當長一段時期內的大趨勢是：在「統一教」問題捅破安倍派與右翼邪教勾連的毒瘤以後，邪教干預政治、無視日本國民財產甚至生命安全的本質被認清，與「統一教」存在關聯的議員不得人心，特別是「統一教」支持的議員占多數的安倍派將不可避免走向衰落。宏池會大平正芳系統的岸田派、麻生派和穀垣集團，田中—竹下系統的平成研究會茂木派，將繼續作為自民黨主流派主導日本內政外交。

田中角榮、大平正芳等日本政治家與中國領導人1972年共同開創了中日友好關係。中日邦交正常化已經走過50個春秋，其間日本國內政治不斷發生變化。清和會安倍派一小撮靠「右翼邪教」起家政客阻擋不了歷史車輪，中日友好關係既符合兩國根本利益，也有利於地區乃至世界的和平穩定。