聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27次締約方會議（COP27）下月將在埃及登場，外交部今天表示，我方將洽請友邦跟理念相近國家為我執言和致函，並錄製推案影片，呼籲國際社會支持把我國納入UNFCCC及巴黎協定談判進程其他相關機制，讓台灣為全球淨零排放做出更多的貢獻。

今年COP27會議將於11月6日至18日在夏姆錫克舉行，這是自新冠肺炎防疫措施鬆在綁後，首次召開聯合國年度氣候峰會。外交部今天舉行例行記者會，外交部條約法律司司長連建辰指出，這次會議是由非洲地區國家舉辦，今年的訴求主要是針對氣候執行的承諾，尤其是開發中國家要透過一個公正的機制，以資金來做為氣候變遷的一個補償機制。

他說，預期今年會有第二方代表團，加上NGO觀察員共計上萬人參加這個會議，大家關注焦點應該是如何邁向降溫1.5度C的路徑，以及淨零排碳的氣候議題。

台灣從1995年該會議第一次在德國舉行時就有參加，至今每年舉辦的會議從未缺席，連建辰指出，至目前為止，我們國內已有超過10個組織獲得認可具有報名資格，環保署日前也循例召集公私部門還有產官研各界的人士，以及以NGO觀察員名義參加的單位，將秉持專業務實、有貢獻的原則參與。

他說，今年的大會仍會洽請友邦跟理念相近國家為我們執言和致函，也會錄製推案影片，在各大媒體並透過各種社群來播放，外交部也會請外館在各大國際媒體刊登環保署署長張子敬的專文，向國際社會宣揚台灣在實踐2050淨零排放所做的努力跟成果。

連建辰強調，我們也希望藉由此次可以向各界宣傳，國發會在今年3月30日公布台灣2050淨零排放路徑跟策略，以及環保署正準備把現有的「溫室氣體減量及管理法」修正為「氣候變遷因應法」的修法過程。

他強調，我國雖不是UNFCCC的第二方，但作為全球重要經濟體及高科技產業鏈，我國長期投入因應氣候變遷及地球環保的業務、並且配合規範積極推動減排政策，希望國際社會以實際行動肯定台灣對抗氣候變遷的貢獻，並且呼籲國際社會支持把我們納入UNFCCC及巴黎協定的談判進程其他相關機制，讓台灣為全球淨零排放做出更多貢獻，也希望全體國人一同向國際社會傳達這個訊息。