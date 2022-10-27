大陸生態環境部應對氣候變化司司長李高27日在10月例行新聞發佈會上發佈《中國應對氣候變化的政策與行動2022年度報告》，據初步核算，2021年大陸單位GDP二氧化碳排放，比2005年下降50.8％之多，同時非化石能源占能源消費比重達到16.6％，並成功啟動全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳排放權交易市場，扭轉二氧化碳排放快速增長態勢。

李高表示，未來5年是大陸全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，下一步要繼續實施積極應對氣候變化國家戰略，並具體提出6大方向。

第一是把減汙降碳協同增效作為促進經濟社會發展全面綠色轉型的總抓手，強化源頭治理、系統治理、綜合治理，落實「十四五」碳強度下降目標任務，包含加快建立統一規範的碳排放統計核算體系，推動能耗「雙控」向碳排放強度和總量「雙控」轉變。

第二是積極穩妥推進「雙碳」工作，落實好碳達峰碳中和的「1＋N」政策體系，加快推動重點領域綠色低碳轉型；第三是穩妥有序地推進全國碳排放交易市場建設。

第四是展開全方位深層次多角度的應對氣候變化宣傳普及，宣導形成綠色低碳的生產生活方式和消費方式；第五是推動落實《國家適應氣候變化戰略2035》，加快氣候變化監測預警和風險管理，以及第六點的積極參與應對氣候變化全球治理，實施《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》，支持發展中國家的合理訴求。