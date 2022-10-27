號稱台灣第一謎片女優的吳夢夢近年演而優轉成監製，也開設Youtube頻道「思春社」分享成人知識，最新一集中她透露曾有回請來的女優有如死魚，沒反應也幾乎不叫，她靈機一動請出兩大漢幫忙，最後順利拍完，直言：「我覺得男生的問題也佔了一大部分」。

吳夢夢最近在Youtube頻道「思春社」分享滾床時的叫聲知識，被網友問到平時跟女友滾床時，對方幾乎都不叫該怎麼辦？吳夢夢回應建議兩人可以開始「有效的溝通」，但不用太直接說，免得對方受傷，她建議男方可以說：「寶貝妳是不是不舒服？我這樣動妳會不會不開心？」、「那妳怎麼沒反應，可以給我一點聲音做反饋嗎」、「我想要聽聽看妳的聲音」之類的話，讓女方聽得懂，才能勇於嘗試跨出那一步。

思春社

話鋒一轉，吳夢夢坦言平時監製拍謎片時，也遇過沒什麼反應的的女優，「後來我們就自己給她兩個大漢，是兩個猛男，她就有反應了」，笑說可能是先前男優的問題，她也遇過現場從頭到尾叫聲很一致的女優，直言台灣的女優目前對這類鋪陳沒有做好，認為隨著劇情「聲音的高低起伏」是有必要的，但大家好像還沒有這類工作常識。

反過來說，吳夢夢覺得在滾床過程中男生微微發出聲音也很重要，但太大聲可能隔天會變成女生跟閨密之間分享的笑柄，而若她拍片時遇到聲音不OK的男、女優，她不會當場提出請對方改進，認為每種叫聲都有自己的市場，也呼籲若男、女朋友間遇到這種事也不要不好意思說，用對方喜歡的方式先稱讚，接著再提醒對方就好。