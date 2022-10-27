黃偉哲上任以來，積極規劃安平漁港跨港大橋，目前經費與用地皆已取得，最快今年底發包工程，完工後可疏散安平舊部落車流，同時讓安平舊部落與五期重劃區有更便捷的交通，有望為安平當地帶來更多發展的可能性。
然而謝龍介近日卻發出聲明，表示自己若當選台南市長將停止安平漁港跨港大橋計畫，更稱安平漁港跨港大橋是極其荒謬的建設，此言論也引發安平南區市議員候選人林依婷不滿，在臉書上寫道：「都沒說你的敗家政見極其荒謬了，你竟然敢說安平跨港大橋極其荒謬？完全不懂安平人要的是什麼，並要求該選區三位國民黨議員一起站出來捍衛安平漁港跨港大橋。」
果然，今日(27日)國民黨議員召開記者會，要求無論是誰當市長，安平漁港跨港大橋都要蓋，然而卻未強烈要求謝龍介收回成命也引發質疑是在打假球。
林依婷表示如果謝龍介如此反對安平有重大建設，國民黨議員也不用這麼辛苦上死諫，需要安平跨港大橋？一起支持黃偉哲市長連任就好！並呼籲安平南區的選民，要安平跨港大橋的人請投黃偉哲，不要安平跨港大橋的人請投謝龍介。
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