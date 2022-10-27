台灣科技大學今(27)日舉行產學創新學院揭牌儀式，總統蔡英文在致詞時肯定台科大聚焦智慧製造、人工智慧、能源永續等3大科研面向，成為台灣產業發展的重要推手。

台科大致力推動高科技產業發展，而在教育部與國發基金資金挹注下，產學創新學院設立智慧製造科技研究所、人工智慧跨域科技研究所以及能源永續科技研究所，且111 學年已有91位碩士生及13位博士生入學。

蔡英文表示，去年5月通過創新條例以來，企業與大學已一同促成11家學院，而台科大在前瞻技術和產學資源，聚焦智慧製造、人工智慧、能源永續等3個面向的實力堅強，可繼續強化關鍵技術，提升資通訊和能源科技產業的國際競爭力。

蔡英文也提到台科大作為台灣技職教育的重要典範，在研發專利方面，包括享譽國際的101大樓抗震、防颱等技術都是處自於台科大。另一方面，從2017年到2019年創造新台幣1.3億元的智財權衍生收入，2020年技轉實收將近5000萬元，顯示前瞻技術應用，能夠成為產業升級最有利的後盾。

台科大校長顏家鈺說，學校已經有與產業深度鏈結的優良傳統，以及高度國際化的師生團隊，透過產學創新學院的產官學合作平台，更能夠深化研發核心技術及培養優質人力，藉由結合內外資源，為學生開拓更寬廣的研發進路，更多元的前瞻性發展，為我國科技人才培育開展創新格局，打造國際級高等教育的新典範。

台科大產學創新學院院長李三良提到，台科大依據〈國家重點領域產學合作及人才培育創新條例〉，設立產學創新學院，包括台達電子、正崴精密、英業達等標竿企業，支持學校每年規模逾億元合作，透過參與產學創新學院，共同推動人工智慧、智慧製造及能源永續等國家重點領域產業發展。

李三良說，面對國際競爭激烈、人才培育不易，唯有產官學攜手合作，培養具全球競爭力的科技與管理人才，方能因應產業創新轉型之挑戰，進而促進國家社會發展。