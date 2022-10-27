能源短缺商機，大陸「光腿神器」火到歐洲訂單排到明年5月。（大陸央視）

大陸央視財經新聞微信公眾號27日報導，大陸很多女性往年冬天都會穿上保暖連褲襪「光腿神器」禦寒。今年這款保暖神器，在歐洲市場也迎來搶購熱潮。在浙江諸暨，不少保暖連褲襪生產企業都在加班加點趕訂單，等待交貨的訂單已經排到了明年5月。

往年歐洲消費者比較青睞薄款連褲襪，今年卻大為不同，他們要求連褲襪要加絨，來抵禦即將到來的寒冬。

陸華珍是諸暨一家保暖連褲襪生產企業的業務經理，她說，以前出口歐洲的產品以薄絨和無絨為主，今年很多歐洲客戶特別強調保暖性要夠好，產品要用厚絨。

據了解，陸華珍所在公司今年前9個月的銷售額已經達到了3000多萬元（人民幣，下同），超過了去年一整年，其中出口增量最多的就是歐洲。

浙江諸暨某保暖褲襪生產企業總經理樓學松表示，現在的生產基本上排到了明年5月份。去年銷售了300多萬條，今年到現在就已經有360萬條左右了。

在當地另一家保暖連褲襪生產企業，這裡的業務經理章女士稱，公司今年出口歐洲訂單，同比增長了40％。尤其是使用了保暖新工藝的產品，很受客戶歡迎。

寧波海關數據顯示，1-8月寧波市出口褲襪8204.7萬元，比去年同期增長94.8％。其中，出口至歐洲3109.1萬元，同比增長100.3％。